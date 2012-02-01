Нижнетагильские депутаты соберутся специально, чтобы изменить устав города

Этот вопрос уже поднимался на прошлом заседании думы 26-го января. Но нанём присутствовали лишь 18 депутатов. Каждый из них должен былпроголосовать «за», потому что поправки в устав принимаются лишь в томслучае, если их поддерживает 2/3 от общего числа депутатов. Для НижнегоТагила это как раз 18 человек.