Нижнетагильские депутаты соберутся специально, чтобы изменить устав города
Такие корректировки в главный муниципальный документ вносятся регулярно, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством. И на этот раз парламентариям необходимо утвердить изменение нескольких формулировок.
Этот вопрос уже поднимался на прошлом заседании думы 26-го января. Но нанём присутствовали лишь 18 депутатов. Каждый из них должен былпроголосовать «за», потому что поправки в устав принимаются лишь в томслучае, если их поддерживает 2/3 от общего числа депутатов. Для НижнегоТагила это как раз 18 человек.
Но принять поправки на прошлом заседании не удалось — депутат по 24-муокругу, представительница «Единой России» Виктория Гусева воздерживаласьот голосования. И не смотря на то, что к вопросу на заседаниивозвращались трижды, для его принятия постоянно не хватало одногоголоса.
Тем не менее, привести устав города в соответствие с федеральнымизаконами необходимо. Иначе муниципалитету угрожает разбирательствомпрокуратура. Поэтому депутатам придётся собраться вновь, чтобы завершитьначатое. Заседание, посвящённое единственному вопросу, состоится вчетверг, 2 февраля.