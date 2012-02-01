Россияне сомневаются в честности президентских выборов, но не сомневаются в результатах

Практически каждый второй россиянин (49%) прогнозирует, что предстоящие 4 марта выборы президента будут честными, не верят в это 28% граждан, 23% пока затрудняются высказать свое мнение по этому вопросу. При этом 30% ждут, что на выборах президента будет меньше фальсификаций, чем было на выборах в Госдуму, а 10% вообще уверены, что нарушений и фальсификаций не будет.

В целом 37% респондентов полагают, что на этих выборах будет столько же, и даже больше фальсификаций голосов избирателей, чем на прошедших выборах в Госдуму.

78% опрошенных россиян выразили уверенность, что Путин вновь станет главой государства. В победу других претендентов на высший пост в стране верят значительно меньше граждан (1–3%). 53% респондентов уверены, что действующий премьер-министр победит на выборах президента уже в первом туре, 28% полагают, что это произойдет во втором туре.

4% предвидят поражение Путина на выборах.

Путин в глазах россиян остается фаворитом и второго тура президентских выборов, если он будет необходим, показал опрос. Так, отвечая на соответствующий вопрос социологов, 55% респондентов предпочли бы премьера, если бы во второй тур выборов вышли премьер и лидер КПРФ, 18% готовы поддержать Геннадия Зюганова.

По 56% избирателей опять отдали бы голоса Путину в гипотетическом втором туре в паре с лидером ЛДПР Владимиру Жириновскому (14%) или лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым (12%). Еще больше избирателей (57%) проголосовали бы за Путина, если во втором туре выборов он встретился бы с бизнесменом Михаилом Прохоровым (10%).

Опрос показал, что в настоящее время среди россиян нет единого мнения относительно необходимости уличных акций протеста против нарушений на выборах и фальсификации их результатов. 43% граждан поддерживают такие акции, а 42% относятся к ним отрицательно.

При этом выяснилось, что подавляющее большинство россиян - 78% - не приняли бы участия в подобных акциях протеста, если бы они проходили в ближайшее время в их городе или районе. Готовы на это 13% из 1600 опрошенных социологами 20–23 января в 130 населенных пунктах 45 регионов.