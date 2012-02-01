Россияне сомневаются в честности президентских выборов, но не сомневаются в результатах
Меньше половины россиян уверены, что предстоящие выборы президента России будут честными, при этом 78% граждан страны, принявших участие в опросе, выразили уверенность, что Владимир Путин вновь станет главой государства, свидетельствуют данные социологического исследования Левада-центра, которые приводит «Интерфакс».
Практически каждый второй россиянин (49%) прогнозирует, что предстоящие 4 марта выборы президента будут честными, не верят в это 28% граждан, 23% пока затрудняются высказать свое мнение по этому вопросу. При этом 30% ждут, что на выборах президента будет меньше фальсификаций, чем было на выборах в Госдуму, а 10% вообще уверены, что нарушений и фальсификаций не будет.
В целом 37% респондентов полагают, что на этих выборах будет столько же, и даже больше фальсификаций голосов избирателей, чем на прошедших выборах в Госдуму.
78% опрошенных россиян выразили уверенность, что Путин вновь станет главой государства. В победу других претендентов на высший пост в стране верят значительно меньше граждан (1–3%). 53% респондентов уверены, что действующий премьер-министр победит на выборах президента уже в первом туре, 28% полагают, что это произойдет во втором туре.
4% предвидят поражение Путина на выборах.
Путин в глазах россиян остается фаворитом и второго тура президентских выборов, если он будет необходим, показал опрос. Так, отвечая на соответствующий вопрос социологов, 55% респондентов предпочли бы премьера, если бы во второй тур выборов вышли премьер и лидер КПРФ, 18% готовы поддержать Геннадия Зюганова.
По 56% избирателей опять отдали бы голоса Путину в гипотетическом втором туре в паре с лидером ЛДПР Владимиру Жириновскому (14%) или лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым (12%). Еще больше избирателей (57%) проголосовали бы за Путина, если во втором туре выборов он встретился бы с бизнесменом Михаилом Прохоровым (10%).
Опрос показал, что в настоящее время среди россиян нет единого мнения относительно необходимости уличных акций протеста против нарушений на выборах и фальсификации их результатов. 43% граждан поддерживают такие акции, а 42% относятся к ним отрицательно.
При этом выяснилось, что подавляющее большинство россиян - 78% - не приняли бы участия в подобных акциях протеста, если бы они проходили в ближайшее время в их городе или районе. Готовы на это 13% из 1600 опрошенных социологами 20–23 января в 130 населенных пунктах 45 регионов.
О созданном на волне акций протестов движении «Лига избирателей» знают в той или иной степени 29% россиян, большинство же (72%) впервые услышали о нем в ходе опроса. По мнению большинства опрошенных россиян (59%), премьер и кандидат в президенты Владимир Путин должен встречаться с представителями «Лиги» и обсуждать с ними вопросы выборов (против такого диалога - 13%).