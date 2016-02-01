В Екатеринбурге вспоминают президента Бориса Ельцина

Преподаватели и студенты Уральского федерального университета посетят памятник и мемориальную доску, посвященную первому президенту России. Борис Ельцин был выпускником УрФУ. Именно там он встретил свою будущую супругу Наину.

Также в Ельцин-центре объявлен день открытых дверей. В центре проведут различные экскурсии с участием людей, знавших и работавших вместе с Ельциным. Среди заявленных мероприятий стоит упомянуть дискуссии, в которых будут участвовать кинорежиссер Павел Лунгин и многие другие. Далее всех гостей центра ждет фотовыставка личного фотографа президента Ельцина. Заключительной программой станет концерт гитариста группы «Кино» и праздничный фейерверк.