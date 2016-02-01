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В Екатеринбурге вспоминают президента Бориса Ельцина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге вспоминают президента Бориса Ельцина

1 февраля 2016, 14:50Политика
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