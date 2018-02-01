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Более 70% избирателей намерены принять участие в выборах президента РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 70% избирателей намерены принять участие в выборах президента РФ

1 февраля, 20:30Политика
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