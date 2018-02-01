Более 70% избирателей намерены принять участие в выборах президента РФ

Согласно данным опроса, который проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения с 26 по 28 января, 71% опрошенных россиян планирует придти на выборы президента. По данным статистики, этот показатель вырос с декабря прошлого года: тогда на мартовские выборы собирались придти 63% россиян.

Еще 10% россиян заявили, что, возможно, примут участие в выборах, и только 3% опрошенных не готовы идти голосовать. 11% опрошенных пока не решили, пойдут ли на избирательные участки, а еще 3% указали, что скорее не сделают этого.

При этом 69,9% опрошенных сообщили, что хотят проголосовать за действующего президента. Этот показатель снизился с начала января – тогда за Владимира Путина собирались проголосовать 73,8% россиян.

Что касается остальных кандидатов, 7,2% опрошенных намерены поддержать кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 6,9% – лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 1,2% – Ксению Собчак от партии «Гражданская инициатива». Еще 0,9% готовы проголосовать за Григория Явлинского от партии «Яблоко» и 0,3% – за председателя Партии роста Бориса Титова.

По мнению экспертов, самое важное в результатах опроса то, что декларируемая явка растет. Политолог Дмитрий Гусев отметил, что избиратели начали проявлять все больший интерес к выборам, что является очень значимым для социологических данных.

Как пишет ИА «Тасс», опрос ВЦИОМ проходил посредством телефонного интервью. Для списка были использованы мобильные номера 3 000 россиян от 18 лет из полного списка телефонных номеров, зарегистрированных в РФ. При такой выборке, уточняют эксперты, максимальный размер ошибки не превысит 1,8%.