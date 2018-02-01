Президент Владимир Путин пока не озвучил дату обращения к Федеральному собранию

Напомним, обращение к Федеральному собранию от главы государства предусмотрено Конституцией РФ. Обычно в речи президент даёт свою оценку ситуации в стране, прогнозирует основные направления развития в перспективе, в частности в ближайший год.

Из 22-х обращений к представителям парламента 12 раз выступал лично Владимир Путин. В 2017 году такого обращения не было. Отмечалось, что это обращение является правом главы государства, поэтому именно президенту решать, нужно ли это делать, передает издание «РИА Новости».