Президент Владимир Путин пока не озвучил дату обращения к Федеральному собранию
1 февраля, 08:30Политика
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил средствам массовой информации, что глава государства еще не решил, когда обратится к Федеральному собранию.
Дата обращения будет сообщена позднее, уточнил Песков.
Напомним, обращение к Федеральному собранию от главы государства предусмотрено Конституцией РФ. Обычно в речи президент даёт свою оценку ситуации в стране, прогнозирует основные направления развития в перспективе, в частности в ближайший год.
Из 22-х обращений к представителям парламента 12 раз выступал лично Владимир Путин. В 2017 году такого обращения не было. Отмечалось, что это обращение является правом главы государства, поэтому именно президенту решать, нужно ли это делать, передает издание «РИА Новости».
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