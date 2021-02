Бывший гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин назначен на должность замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью.

Соответствующее решение вступило в силу 1 февраля, сообщается на сайте пресс-службы мэрии. Платохин будет руководить Департаментами по информационной политики и общественных связей Свердловской области, а также Управлением по развитию внешнеэкономических связей. Photo: екатеринбург.рф Напомним, в конце декабря 2020 года с этой должности уволилась Екатерина Куземка. Она отметила, что покинула пост вслед за Александром Высокинским, так как обещала следовать за ним до конца. Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка подала в отставку

