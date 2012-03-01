Тагильские депутаты обратились в Госдуму. Просят изменить закон, чтобы увеличить пенсии

В нашем регионе он - 5549 рублей. При существующей сегодня методике расчета дохода пенсионера в него включаются и денежные эквиваленты льгот и компенсаций. Это, по мнению тагильских депутатов, приводит к тому, что за чертой бедности остаются инвалиды III группы, пенсионеры с небольшим трудовым стажем, получатели пенсий по потере кормильца. Тагильские парламентарии просят исключить денежные эквиваленты льгот и компенсаций из расчета дохода пенсионера, чтобы размер минимальной пенсии равнялся прожиточному минимуму по региона.

Из текста обращения:

«Обращаем Ваше внимание на крайне низкий уровень пенсионного обеспечения в Свердловской области. С 1 января 2010 года была введена федеральная социальная доплата (ФСД), размер которой устанавливается таким образом, чтобы общая сумма материального обеспечения, с учетом данной доплаты, достигала прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. В 2012 году прожиточный минимум для пенсионера в нашей области составляет 5549 рублей. Но при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера (совокупного дохода) учитывается не только сумма пенсии, но и денежные эквиваленты льгот и компенсаций, в частности, по оплате пользования телефоном, оплате жилых помещений и коммунальных услуг, оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта.

При данной методике за чертой бедности остаются самые незащищенные слои населения: инвалиды III группы, пенсионеры, имеющие небольшой трудовой стаж, получатели пенсии по потере кормильца. Считаем, что размер пенсии в Российской Федерации не может быть меньше прожиточного минимума.