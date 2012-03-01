Валентина Исаева готова в августе уйти в отпуск
1 марта 2012, 09:11Политика
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Об этом глава города рассказала журналистам в ходе визита губернатора Александра Мишарина в Нижний Тагил, сообщают СМИ.
По словам градоначальницы, еще в августе 2011 года политтехнологирассказали ей, как будет вестись кампания против нее, и прогнозысбываются.
Официального уведомления об исключении из «Единой России» ВалентинаИсаева еще не получила. Восстанавливаться в партии градоначальница непланирует. Она заявила, что ее партия «это Нижний Тагил».
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