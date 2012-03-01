Война «Исаева – Мишарин» отменяется

Как уже сообщалось, губернатор провел встречу с представителямиобщественности и руководителями промышленных предприятий в зале ДК УВЗ.«Давайте сейчас не будем говорить о том, что сделано, а обсудим и решимконкретные вопросы и задачи на перспективу», - сразу задал тон разговорус тагильчанами Александр Мишарин. И сам же назвал четыре перспективныхнаправлений деятельности для второго по величине города в области:строительство и ремонт дорог, увеличение мест в дошкольных учреждениях,продолжение реализации всех программ в сфере ЖКХ и наращивание темповстроительства жилья.

Как считает губернатор, все условия для этого в городе сегодня есть, аобласть в свою очередь окажет Нижнему Тагилу необходимую помощь врешении всех сложных вопросов. Тут-то и выяснилось, что вопросов утагильчан, прибывших на встречу с А. Мишариным, предостаточно.

Председатель горкома профсоюзов работников образования Людмила Кузнецоваакцентировала внимание губернатора на проблеме по-прежнему невысокихдоходов сотрудников дошкольных учреждений.

У нас 1047 работниковполучают заработную плату ниже прожиточного минимума. И это посленедавнего повышения тарифов и окладов бюджетников. Это же катастрофа! -заявила профлидер городских педагогов.

Тему проблем в системе образования продолжил депутат гордумы ВячеславГорячкин: «В нашем городе до сих пор есть школы, в которых нетспортзалов». По словам местного народного избранника, он на свой страх ириск использовал «депутатский миллион» на проектирование универсальногомодуля-пристроя, который в дальнейшем можно возводить рядом с любымучреждением образования, но теперь не может добиться полученияфинансовых средств на строительство.

Депутат

Президент городской торгово-промышленной палаты Борис Соколов внеспредложение о строительстве так называемого доходного жилья. Такаясистема успешно работала в России еще до революции: собственники домовсдавали в найм квартиры тем, кому покупка собственной «крыши надголовой» была не по карману. О необходимости строительства социального, ане коммерческого жилья высказалась и глава города Валентина Исаева.

Стоит, правда, уточнить, такие «рацпредложения», прозвучавшие от Б.Соколова и В. Исаевой, Мишарину уже были известны. В конце прошлого годагубернатору об этом же в личной беседе рассказал экс-мэр Нижнего ТагилаНиколай Диденко.

Александр Мишарин выслушал всех без исключения выступающих на встречетагильчан внимательно, не отвергая ни одного предложения или просьбы.Тем не менее, подчеркнул в итоговом выступлении губернатор, у негоостались вопросы о кадровом соответствии отдельных работников мэрии. «Ядумаю, правильные выводы будут сделаны», - сказал губернатор.

Вероятно, это и послужило поводом считать, что «приговор» команде В.Исаевой отложен на неопределенное время. Еще вчера, кстати, не былополной ясности, будет ли Исаева сопровождать Мишарина входе его визита вгород. Формально присутствие главы во время подобных визитовпредусмотрено протоколом встречи. Но, как сообщила опальнаяградоначальница, приглашение она получила - чуть ли не ночью. Впрочем,кто держал так долго «театральную паузу», Мишарин или Исаева, теперь ужеи никто не узнает.

Словом, гроза миновала. Во всяком случае, градоначальница пребывает вуверенности - ей дадут доработать до истечения срока административныхполномочий. Соответственно, кадровый состав горадминистрации, несмотряна намеки губернатора, вряд ли изменится до осени. По данным нашегокомпетентного источника из мэрии, в случае очередной атаки извышестоящих властных структур В. Исаева может устроить показательнуюпорку кому-нибудь из своих подчиненных, и не более того. С однойстороны, очередной раунд боя за Тагил губернатор проиграл. С другой,возникшая политическая пауза была просто необходима, а следующие выводыпоявятся после подведения итогов голосования 4 марта.

В этот же день, напомним, на другой информационной площадке – в зданиитреста «Тагилстрой» - с журналисткой братией пообщался экс-губернаторобласти Эдуард Россель. Он деликатно уклонился от конкретного ответа навопрос о скором будущем тагильского мэра, заявив представителям СМИ, чтотаким городом должен управлять профессионал-хозяйственник, а не человек«с улицы».

Разумеется, на встречах тагильчан и с А. Мишариным, и с Э. Росселемдостаточно корректно и без особого нажима обсуждалась тема избраниянового президента РФ. Точнее – из всех претендентов на этот постбольшего внимания заслуживает только один. Кто? Догадаться несложно. И,вероятнее всего, горожане за правильного кандидата в президентыпроголосуют правильно.

А вот по выбору депутатского корпуса такой уверенности, увы, нет. Вгордуму дружными рядами движутся сразу несколько команд различнойпартпринадлежности.