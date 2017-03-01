Геннадий Зюганов пытается найти преемника на выборы президента России в 2018 году

По информации источников в администрации Президента РФ, Председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов ведет переговоры о своем возможном преемнике на выборах Президента России от КПРФ.

Зюганов выразил желание не участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата в президенты. В 2012 году он стал основным конкурентом Путина, набрав 17% на выборах.

Тот же источник в администрации Президента рассказал «Известиям» о том, что Зюганову было предложено выбрать 3-х кандидатов вместо себя, которым менее 55 лет. Геннадий Зюганов хочет уйти со своего поста, передав права правления в партии своему преемнику. При этом он сможет стать членом Совета Федерации благодаря президентской квоте.

В пресс-службе КПРФ утверждают, что консультации Зюганова с Кремлем действительно ведутся, но они не касаются отбора кандидатов на предстоящие выборы.

В настоящее время только лидер партии ЛДПР заявил о своем желании принять участие в выборах Президента РФ.