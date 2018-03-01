ЛДПР подготовила проект об ужесточении требований к кандидату в президенты России

В начале марта фракция намерена официально предоставить в Госдуме законопроект с тремя новыми условиями для кандидатов.

По сообщению вице-спикера ЛДПР Игоря Лебедева, цель нового законопроекта — добавить новые условия отбора к кандидатам в президенты России, т.к. сейчас в отношении кандидатов действуют те же требования, что и для любого гражданина, устраивающегося на госслужбу.





Речь идет o соблюдении трех условий: кандидат в президенты должен пройти службу в армии или быть освобожден от нее на законных основаниях, должна быть предоставлена справка o состоянии здоровья и в обязательном порядке кандидат должен быть проверен на допуск к государственной тайне со стороны соответствующих служб.





Отказом в регистрации кандидата в президенты может стать наличие родственников за рубежом или иностранное гражданство. По этому законопроекту, в случае выявления указанных фактов, уже зарегистрированный кандидат не сможет баллотироваться в президенты, пишет «Интерфакс».