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Новости Нижнего Тагила

ЛДПР подготовила проект об ужесточении требований к кандидату в президенты России

1 марта 2018, 10:00Добавить новость
Россия,президент,выборы 2018,ЛДПР,Игорь Лебедев,законопроект,кандидат

В начале марта фракция намерена официально предоставить в Госдуме законопроект с тремя новыми условиями для кандидатов.

По сообщению вице-спикера ЛДПР Игоря Лебедева, цель нового законопроекта — добавить новые условия отбора к кандидатам в президенты России, т.к. сейчас в отношении кандидатов действуют те же требования, что и для любого гражданина, устраивающегося на госслужбу.

Речь идет o соблюдении трех условий: кандидат в президенты должен пройти службу в армии или быть освобожден от нее на законных основаниях, должна быть предоставлена справка o состоянии здоровья и в обязательном порядке кандидат должен быть проверен на допуск к государственной тайне со стороны соответствующих служб.

Отказом в регистрации кандидата в президенты может стать наличие родственников за рубежом или иностранное гражданство. По этому законопроекту, в случае выявления указанных фактов, уже зарегистрированный кандидат не сможет баллотироваться в президенты, пишет «Интерфакс».

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