Владимир Путин: «Общие расходы на медицину должны увеличиться вдвое»

Отдельно Путин поблагодарил врачей и медсестер, указав, что они должны получать за свой труд достойный уровень заработной платы, которая в бюджетной сфере будет расти дальше.

Президент отметил, что была проведена оптимизация системы здравоохранения, но при этом должен расти и уровень подготовки специалистов, а также должна быть обеспечена шаговая доступность медицинской помощи. Отдельно Путин указал на создание фельдшерско-акушерских пунктов к 2020 году, связанных единой сетью с поликлиниками, мобильных медицинских пунктов, инвентаризацию онкоцентров и организацию общенациональной программы по борьбе с раком.