Владимир Путин: «Общие расходы на медицину должны увеличиться вдвое»

По словам президента в его послании Федеральному собранию 1 марта, страна должна ориентироваться на самые высокие стандарты в области медицины и здравоохранения. На развитие медицины необходимо направлять более 4% ВВП, a общие расходы, вкладываемые в эту область, должны увеличиться вдвое.

Отдельно Путин поблагодарил врачей и медсестер, указав, что они должны получать за свой труд достойный уровень заработной платы, которая в бюджетной сфере будет расти дальше.





Президент отметил, что была проведена оптимизация системы здравоохранения, но при этом должен расти и уровень подготовки специалистов, а также должна быть обеспечена шаговая доступность медицинской помощи. Отдельно Путин указал на создание фельдшерско-акушерских пунктов к 2020 году, связанных единой сетью с поликлиниками, мобильных медицинских пунктов, инвентаризацию онкоцентров и организацию общенациональной программы по борьбе с раком.