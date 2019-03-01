Кто не стал нашим Арашуковым? Вспоминаем скандальных парламентариев Среднего Урала

Информагентство TagilCity.ru решило посмотреть, кто из парламентариев от Свердловской области не дружил с законом и мог оказаться на месте Арашукова.

В Совете Федерации регион почти десять лет представляют мастодонты российской политики – первый свердловский губернатор Эдуард Россель и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Их противостояние стало одной из самых интересных эпох региональной политики, о размерах их состояний можно только догадываться, но реальными претензиями силовиков их карьера не изобиловала. Не отметились в криминальных историях и их предшественники: Юрий Осинцев, Александр Школьник, Валерий Трушников, Андрей Шмелев. А вот среди членов нижней палаты парламента, избиравшихся в разные годы от Свердловской области, неоднозначных личностей гораздо больше, хотя, стоит отметить, что Средний Урал на фоне «депутатских ОПГ» в других регионах заметно отличается в лучшую сторону.

Эдуард Маркин

Фото: Znak.com

Екатеринбуржец Эдуард Маркин проработал в Госдуме пятый и шестой созывы – от Свердловской области и Пермского края.

Первый раз о том, что над действующим депутатом «сгустились тучи», свердловские СМИ начали писать в начале 2014 года. Поводом стала проверка ФСБ и Росфинмониторинга, которые усмотрели в действиях парламентария незаконную предпринимательскую деятельность, легализацию доходов, обналичивание миллиардов рублей и вывод капиталов за границу.

Вопросы у надзорного ведомства вызвали и перечисления на счет Маркина от физических лиц. В 2012 году только от восьми жителей Свердловской области (судя по прописке) в виде нескольких сотен частных переводов туда пришло порядка 4 млрд рублей. Так же, как и в предыдущем случае, средства были переведены на другой счет в качестве пополнения депозита. Затем аккумулированные на нем средства в сумме 10,76 млрд рублей в 154 операции, по данным Росфинмониторинга, были обналичены,писала в 2014 году интернет-газета Znak.com.

Сам депутат назвал тогда проверку атакой шантажистов, которые ранее вымогали с него 2 млн долларов, а факты, которыми они располагают, «полной чушью». Сама проверка, и правда, сошла на нет, по крайней мере два года имя Маркина в негативном контексте больше не упоминалось (разве что в качестве участника офшорной компании из слитых «панамских архивов»).

В 2016 году он вновь решил баллотировать в федеральный парламент по спискам ЛДПР от Свердловской области и даже стал среди кандидатов самым богатым. В декларации Маркин указал доход в 36 миллионов рублей, 2 гектара земли в Челябинской области, 150-метровую квартиру в Латвии, а также еще 21 объект в Свердловской и Челябинской областях и в Москве.

Однако за несколько дней до выборов Маркина снял высший совет партии, а через месяц СМИ сообщили, что в Москве задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности его родственники – сын и тесть. При этом в ЛДПР тогда неофициально сообщили, что еще до выборов на имя Владимира Жириновского приходило обращение ФСБ, в котором фигурировал Эдуард Маркин, с чем, похоже, и был связано его снятие с выборов. Политик при этом якобы скрылся от правосудия в Швейцарии, опасаясь, что интерес силовиков может вылиться в уголовное дело об организации преступного сообщества. Поставлена ли точка в этой истории, так и неизвестно.

Виктор Якимов

Фото: sverdlovsk.er.ru

Бывший мэр Каменск-Уральского, председатель палаты представителей ЗакСО отсидел в Госдуме пятый созыв – с 2007 по 2011 годы. При этом оказаться фигурантом уголовного дела он мог через год после возвращения с Охотного ряда на Средний Урал.

СУ СК РФ по Свердловской области возбудило в 2012 году уголовное дело по факту незаконного выделения земельного участка компании «Родина». Эта фирма получила озера Большой Сунгуль и Червяное для организации «озерного товарного рыбоводного хозяйства» еще в 2004 году, когда Якимов вновь стал главой Каменск-Уральского после работы в Заксобрании. При этом многие были уверены, что доходные водоемы «Родина» получила не без покровительства чиновников администрации города. Лоббировать компанию перестал новый мэр Михаил Астахов, представлявший ТМК Дмитрия Пумпянского, и в отношении работы «Родины» у силовиков сразу появились претензии.

Впрочем, до заслуженного политика Виктора Якимова правосудие так и не добралось, а вот его преемник Михаил Астахов в 2018 году попал под домашний арест по делу о взятке с подрядчиков.

Владимир Таскаев

Фото: ldpr.ru

Имя депутат Госдумы от ЛДПР пятого и шестого созыва не раз фигурировало в контексте криминальных новостей. Еще в 2003 году милиция искала у Таскаева дома «поддельные векселя Сбербанка и оборудование для их производства», но нашли лишь 16 патронов к пистолету Макарова и пять охотничьих ружей. По факту обнаружения первых было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов, политик провел в СИЗО три дня, но был отпущен.

В 2004 году Владимир Таскаев стал депутатом Госудумы, а в 2010 году в отношении него началась проверка о незаконном участии депутата в предпринимательской деятельности. По делу вынесли отказной материал, а в 2013 году следственный комитет начал новую проверку по той же статье Уголовного кодекса. Впрочем, и в ходе нее следователи вновь не нашли оснований для возбуждения дела.

В этом же году депутат мог снова лишиться мандата. Владимир Таскаев стал участником скандала о браконьерстве, когда его вместе с сыном остановили егеря в Богдановичском заказнике в Свердловской области. В машине якобы обнаружили несколько незаконно пристреленных косуль, но егеря были вынуждены отпустить Таскаева из-за его депутатского статуса. Информация попала в СМИ, но опытный политик, как и 2003-м, и в 2010-м году заявил о провокации политических конкурентов, а уголовное дело вновь не появилось.