Бывший глава Франции приговорен к трем годам заключения

Бывший глава Франции приговорен к трем годам заключения

Сегодня, 21:56ПолитикаФото: pixabay.com
Коррупционные действия бывшего президента Франции привели к заключению на три года.

Николя Саркози признан виновным в торговле влиянием и коррупционных действиях. Решением суда он был приговорен сроком на два года условно и один год тюремного заключения.

По сведениям ТАСС, бывший адвокат Саркози Тьерри Э. и экс-судья Конституционного суда Жильбер также признаны виновными в разглашении профессиональной тайны. Они получили аналогичное наказание.

Напомним, правоохранительные службы Франции заинтересовались делом Саркази по итогам двух прошлых предвыборных кампаний. Предполагалось, что Николя потратил более предоставленного лимита, а часть денег было получено незаконно, от крупной французской фирмы L'Oreal. Далее дело о получении денег от крупной фирмы постепенно утихло.

Позже выяснилось, что в 2014 году экс-президент, предлагая судье повышение, пытался незаконным образом получить информацию о ходе раследования. Все действия Саркази совершал при поддержке своего адвоката. Доказательства состояли из многочисленных записей переговоров. В ходе процесса и после него, все участники преступления отрицали вину и отказывались от комментариев.

В случае подачи апеляции, решение суда может быть отложено. Протест решению может быть выдвинут и прокуратурой в связи с недостаточно строгим наказанием. Супруга бывшего главы государства, по ее словам, будет бороться за правду до последнего.

В новой истории Франции глав страны судили два раза, а вот отправили за решеткувпервые. Первый раз под следствие попал Жак Ширак на посту мэра Парижа. Он был осужден за фиктивное трудоустройство и открытие ложных рабочих мест.

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