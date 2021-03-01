Бывший глава Франции приговорен к трем годам заключения

Позже выяснилось, что в 2014 году экс-президент, предлагая судье повышение, пытался незаконным образом получить информацию о ходе раследования. Все действия Саркази совершал при поддержке своего адвоката. Доказательства состояли из многочисленных записей переговоров. В ходе процесса и после него, все участники преступления отрицали вину и отказывались от комментариев.