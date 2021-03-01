Почему депутаты гордумы Нижнего Тагила пропускают заседания и чем это грозит городу

Нижнетагильская городская дума седьмого созыва действует с октября 2017 года. Дума является представительным органом местного самоуправления и состоит из 28 депутатов.
Согласно статистике за два предыдущих года, суммарное число пропусков у Алексея Пырина составило 70% от общего числа заседаний. Депутат Кирилл Романов не присутствовал на 44% заседаний. Андрей Обельчак пропустил 41% встреч в гордуме. Неявка Романа Гореленко набрала 30%. Мария Лисина пропустила 26% заседаний.
Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе городской думы, депутаты избираются в том числе для того, чтобы участвовать в заседаниях и участвовать в работе думы, но, если человек заболел, его по решению суда не приведут с больничной койки.
Действительно, это обязанность, но, если объективно обстоятельства складываются таким образом, что он не может принять участие в заседании, это не является правонарушением, пояснила пресс-секретарь городской думы Нижнего Тагила Наталья Масальская.
Больше всего пропусков (70%, 5 в 2019 году и 14 пропусков в 2020 году) у депутата Алексея Пырина. Все пропуски по уважительной причине — работа. Экс-спикер нижнетагильской думы получил должность в холдинге ЕВРАЗ в Новокузнецке и покинул пост спикера гордумы в августе 2019 года.
Серебро антирейтинга достается Кириллу Романову за 44% пропущенных заседаний. На счету 4 пропуска в 2019 году и 8 пропусков в 2020 году. Причина пропусков заседаний у Кирилла Романова связана с работой. Депутат от партии «ЛДПР» трудится в ООО «Управляющая компания «Созвездие».
Третьим по доле пропущенных заседаний стал Андрей Обельчак. У него 3 пропуска в 2019 году и 4 пропуска в 2020 году, это 40% из всех проведенных заседаний до момента досрочного прекращения его полномочий. По избирательному округу № 10 (район Выи) вместо Обельчака на довыборах в сентябре 2020 года был избран Александр Долгоруков.
Четвертая строчка антирейтинга с 30% пропусков за два года (3 и 5 соответственно) принадлежит Роману Гореленко. В 2020 году начальник металлургического производства «Уралвагонзавода» пропускал заседания из-за отпуска и болезни.
Депутат по единому избирательному округу от политической партии «Единая Россия» Мария Лисина оказалась в пятерке антирейтинга. В 2019 году за Марией числятся три пропуска из тринадцати прошедших заседаний, в 2020 — четыре из четырнадцати.
Отсутствие на заседании может быть в моем случае по причине болезни или не присутствия меня в городе Нижний Тагил в этот день, прокомментировала пропуски заседаний Мария Лисина.
Гаджи Абдулов основной причиной пропусков назвал работу. Депутат от «Единой России» за два года только один раз не присутствовал на заседании.
Последний раз я пропустил — просто был на сборном форуме «Я выбираю успех», выступал перед ребятами, там были приезжие из других городов, поэтому в комиссии я не смог присутствовать, рассказал Гаджи Абдулов.
Галина Масликова, представляющая округ № 12, тоже практически не пропускает заседания без уважительной причины. В январе 2020 года причиной единственной неявки стала командировка на конгресс в Москву. Депутат заострила внимание на том, что большинство вопросов, которые появляются на заседании думы, решаются в профильных комиссиях. По ее мнению, важнее принимать участие непосредственно в обсуждении этих вопросов, так как на думу они выносятся уже практически в готовом виде.
Лидер партии «Россия будущего» Александр Зорин в беседе с TagilCity.ru отметил, что есть две группы депутатов: те кто получают денежные средства за полный оклад, и депутаты, которые на непостоянной основе, не получают денежные средства и заняты на своих рабочих местах. Таким образом, депутаты действительно часто могут отсутствовать по рабочим причинам.
Александр Зорин сказал, что неуважительной считается причина пропусков, если у депутата нет никаких законных оснований, разумных объяснений и обстоятельств, заслуживающих внимания, не участвовать в законодательном процессе города.
По мнению эксперта, еще одной причиной прогула заседания депутатом является политическая.
Она ни неуважительная, ни уважительная — это неявка в знак протеста. Может, такая политическая забастовка, когда по какой-то причине или один депутат, или группа депутатов, составляющая какое-то процентное соотношение не являются, выделил Александр Зорин.
Как рассказали TagilCity.ru, таким образом путем забастовки депутаты пытаются показывать политическую силу. По словам Александра, бывает политический демарш, когда люди встают и уходят, и просто не голосуют, никак не выражают свое мнение.
Политконсультант Алена Август отметила, что депутаты могут посчитать, что депутатский статус не обязывает их участвовать в заседаниях. По словам собеседника редакции, они приходят на заседания только там, где затрагиваются их личные интересы.
Может быть другое, они не считают нужным приходить, потому что возможно их мнение не особо учитывается, они не считают себя в чем-то влиятельными в принятии мнения, рассказала Алена Август.
Как считает собеседник TagilCity.ru, депутат по большому счету должен быть в курсе всего, что происходит, и на каждом заседании пробивать те вопросы, которые интересуют его избирателей.
Если же он там не появляется, то он, скорее всего, занимается только тем, что его интересует, а не тем большим объемом вопросов и забот, которые интересуют его избирателей, подчеркнула политконсультант.
Александр Зорин также считает, что пропуски негативно влияют на эффективность работы депутата, поскольку он отвлечен от законодательного процесса.
Это форум, еще с древних Римских времен пошло, законодатели когда выступали, сенаторы были. И это уважаемые люди, которых выбрал народ, решают проблемы, рассказал лидер партии «Россия будущего».
Если человек отсутствует на этом форуме, он не слышит, что говорят другие представители народа. Как пояснил Александр Зорин, неявка одного или двух человек не повлечет того, что перестанет работать законодательный орган, но это станет негативным примером для других депутатов.
Как выделил Александр Зорин, пропуски заседаний — частая проблема для страны и регионов. На уровне государственной думы спикер Вячеслав Володин предложил, что каждое пропущенное без уважительной причины пленарное заседание обходится депутату по регламенту в 51 тысячу рублей, то есть штраф за прогул. По мнению Александра Зорина, такую меру можно распространить на всех остальных депутатов.
Эта проблема есть, говорить о ней надо, решать ее надо разными способами, разными средствами: где-то убеждением, где-то принуждением, где-то рублем, как сделал спикер госдумы Вячеслав Володин. Поэтому могут быть какие-то меньшие суммы по сравнению с государственной думой, но можно предусмотреть в регламенте, высказал идею Александр Зорин.
Ни одного пропуска за два года не допустили только четыре тагильских депутата: Николай Атаманкин, Игорь Макаров, Леонид Мартюшев и Александр Петров. Большинство депутатов занимаются этой деятельностью как общественной нагрузкой, без оплаты. Является ли это поводом не всегда ходить на заседания думы, кресла в которой доверили им тагильчане? Но и спектакль ради заседания гордумы не перенести.
В то же время - говорит ли стопроцентная посещаемость политиком заседаний о его стопроцентной отдаче процессу депутатства? Или дело всего лишь в отсутствии обязательств на основной работе?
Ответы на эти вопросы искать избирателям - жителям Нижнего Тагила.