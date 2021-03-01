Почему депутаты гордумы Нижнего Тагила пропускают заседания и чем это грозит городу

Галина Масликова, представляющая округ № 12, тоже практически не пропускает заседания без уважительной причины. В январе 2020 года причиной единственной неявки стала командировка на конгресс в Москву. Депутат заострила внимание на том, что большинство вопросов, которые появляются на заседании думы, решаются в профильных комиссиях. По ее мнению, важнее принимать участие непосредственно в обсуждении этих вопросов, так как на думу они выносятся уже практически в готовом виде.