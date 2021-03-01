Сергей Катырин переизбран президентом ТПП России еще на пять лет

Съезд прошел 26 февраля. Ранее совет руководителей единогласно поддержал кандидатуру Катырина. При действующем президенте роль палаты выросла, рассказал глава ТПП Воронежской области Юрий Гончаров.
В России, по словам Сергея Катырина, необходимо развивать цифровые сервисы и услуги, а также онлайн-форматы работы. Это требуется для того, чтобы российские предприниматели могли получить любую необходимую услугу. На данный момент в стране функционирует 178 региональных и муниципальных торгово-промышленных палат, сообщает inkazan.ru.
Также одной из приоритетных задач в работе ТПП РФ является законотворческая деятельность. Катырин отметил, что организация занимается продвижением российского бизнеса и отстаиванием его интересов.
Напомним, 24 февраля Сергей Катырин рассказал о работе в пандемию, новых проектах и выборах президента палаты.