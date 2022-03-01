Российские войска нанесут удары по ретрансляционным узлам в Киеве

Российские войска нанесут удары по ретрансляционным узлам в Киеве
Российские войска нанесут удары по ретрансляционным узлам в Киеве
Сегодня, 18:48ПолитикаФото: минобороны России в Instagram
Российские войска нанесут удары высокоточным оружием по ретрансляционным узлам в Киеве в целях предотвращения информационных атак против России.

В связи с этим Министерство обороны России призывает киевлян, живущих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Информационные атаки на России, по информации Минообороны, проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины и подразделениями киберопераций службы безопасности Украины. При этом используются аппаратно0программные комплексы и объекты связи, расположенные в Киеве. По ним и будет нанесен удар.

С началом специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации. Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры, сообщают в Минобороны РФ.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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