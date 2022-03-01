Российские войска нанесут удары по ретрансляционным узлам в Киеве

В связи с этим Министерство обороны России призывает киевлян, живущих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Информационные атаки на России, по информации Минообороны, проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины и подразделениями киберопераций службы безопасности Украины. При этом используются аппаратно0программные комплексы и объекты связи, расположенные в Киеве. По ним и будет нанесен удар.
С началом специальной военной операции по демилитаризации Украины 24 февраля многократно выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения Российской Федерации. Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры, сообщают в Минобороны РФ.