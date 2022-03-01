Российские войска нанесут удары по ретрансляционным узлам в Киеве

Информационные атаки на России, по информации Минообороны, проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины и подразделениями киберопераций службы безопасности Украины. При этом используются аппаратно0программные комплексы и объекты связи, расположенные в Киеве. По ним и будет нанесен удар.