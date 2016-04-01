В Нижнем Тагиле Денис Парамонов стал главой администрации Тагилстроевского района
1 апреля 2016, 12:20ПолитикаМарина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня утром на совещании города Сергей Носов объявил о кадровых перестановках.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как узнала редакция TagilCity.ru, с 1 апреля на должность главы администрации Тагилстроевского района мэр назначил Дениса Владимировича Парамонова.
Ранее Денис Парамонов занимал должность главы Покровской территориальной администрации.
До кадровых перестановок полномочия главы исполнял заместитель главы администрации Геннадий Генрихович Классен.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей