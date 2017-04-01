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Фейковое сообщество с призывами к митингу в Москве появилось в социальных сетях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фейковое сообщество с призывами к митингу в Москве появилось в социальных сетях

1 апреля 2017, 11:30Политика
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