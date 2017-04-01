Фейковое сообщество с призывами к митингу в Москве появилось в социальных сетях

На период 30 марта в сообществе насчитывается порядка 3 тысяч человек, которые, по всей видимости, пожелали принять участие в несанкционированном мероприятии, назначенном на 2 апреля.

В настоящее время эксперты изучают все возможные причины появления этого сообщества. Интересно, что номер, указанный в группе, о которой идет речь, - украинский. Это дает право полагать, что украинская сторона на волне прошедших несанкионированных протестов предпринимает попытки обострить социально-политическую обстановку в России. И по предположению экспертов, есть шанс, что им это удастся.