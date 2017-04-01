Фейковое сообщество с призывами к митингу в Москве появилось в социальных сетях
Стало известно, что в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа, которая призывает к проведению митинга на Красной площади в Москве. Активисты требуют системных изменений в стране, у них заготовлены речи с рядом требований для правительства, пишет издание «Новые известия».
На период 30 марта в сообществе насчитывается порядка 3 тысяч человек, которые, по всей видимости, пожелали принять участие в несанкционированном мероприятии, назначенном на 2 апреля.
Однако специалисты установили, что группа – купленный «фейк», а подписчики накручены. Записи публиковались с использованием автоматической генерации, иными словами, ботами.
В настоящее время эксперты изучают все возможные причины появления этого сообщества. Интересно, что номер, указанный в группе, о которой идет речь, - украинский. Это дает право полагать, что украинская сторона на волне прошедших несанкионированных протестов предпринимает попытки обострить социально-политическую обстановку в России. И по предположению экспертов, есть шанс, что им это удастся.
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