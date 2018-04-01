Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку (ВИДЕО)

1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор записал видеообращение, опубликованное его пресс-службой на «YouTube».

Губернатор в своем обращении выразил соболезнования о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Глава региона заявил, что после происшествия он сделал все, что зависело от него.





Но надо жить. Дальше жить, -- сказал Тулеев.



Глава региона вспоминает, с чего начинал свою работу. Каким Кузбас был когда-то, каким стал регион. Тулеев поблагодарил жителей Кемеровской области за то, что они прошли вместе с ним.



В конце обращения губернатор сообщил, что покидает свой пост. 1 апреля он подал прошение президенту.





С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, -- подводит итог Тулеев.





