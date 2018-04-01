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Новости Нижнего Тагила

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку (ВИДЕО)

1 апреля 2018, 12:45Добавить новость
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1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор записал видеообращение, опубликованное его пресс-службой на «YouTube».

Губернатор в своем обращении выразил соболезнования о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Глава региона заявил, что после происшествия он сделал все, что зависело от него.

Но надо жить. Дальше жить, -- сказал Тулеев.


Глава региона вспоминает, с чего начинал свою работу. Каким Кузбас был когда-то, каким стал регион. Тулеев поблагодарил жителей Кемеровской области за то, что они прошли вместе с ним.


В конце обращения губернатор сообщил, что покидает свой пост. 1 апреля он подал прошение президенту.

С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, -- подводит итог Тулеев.



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