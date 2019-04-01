Министр культуры РФ проведет ряд встреч в Екатеринбурге

Целью визита Мединского является проведение мероприятий в рамках Года театра в России. Планируется, что министр встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, директором цирка в Екатеринбургне Александром Авраменко, а также проведет презентацию учреждения.