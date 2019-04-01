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Министр культуры РФ проведет ряд встреч в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр культуры РФ проведет ряд встреч в Екатеринбурге

Вчера, 14:56ПолитикаФото: Kremlin.ru
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