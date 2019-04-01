Министр культуры РФ проведет ряд встреч в Екатеринбурге

2 апреля министр культуры РФ Владимир Мединский прибудет в Екатеринбург, сообщает ИА Znak.
Целью визита Мединского является проведение мероприятий в рамках Года театра в России. Планируется, что министр встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, директором цирка в Екатеринбургне Александром Авраменко, а также проведет презентацию учреждения.
Далее в планах Мединского – визит на строительную площадку центра «Эрмитаж-Урал», совещание в резиденции главы региона с руководителями органов управления культуры области по нацпроекту «Культура».
Вечером министр посетит Екатеринбургский театральный институт и Театр оперы и балеты.
На церемонии передачи символа Всероссийского театрального марафона в Театре музкомедии состоится пресс-подход.
В завершение визита Мединский посмотрит отрывок из спектакля «Екатерина Великая».