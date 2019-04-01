В екатеринбургской мэрии изменился состав антикоррупционной комиссии

Согласно постановлению, подписанному Александром Высокинским, комиссию возглавил первый заместитель мэра города Александр Ковальчик. Также из комиссии были исключены чиновники, покинувшие мэрию после смены городской власти.

Новыми членами антикоррупционной комиссии стали начальник департамента кадровой политики Елена Хазова и исполняющий обязанности начальника правового департамента Александр Громут. На занимаемые должности они были назначены, когда главой города был избран Александр Высокинский.