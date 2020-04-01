Депутаты планируют ввести штрафы для свердловчан за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 22:28ПолитикаФото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области
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9 апреля Законодательное собрание Свердловской области планируют провести внеочередное собрание, на котором рассмотрят вопрос ужесточения ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сюжеты: Коронавирус
Как рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты подготовили законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП.
Напомним, что указом губернатора Свердловской области жителям региона запрещается покидать жилища без особой необходимости. Исключением является поход в магазин, больницу, выгул собаки. Также ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за нарушение карантина.
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