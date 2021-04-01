Директор департамента Минпромторга задержан по подозрению в превышении полномочий

Государственная служба налагает особую ответственность на служащих в независимости от занимаемой ими должности. Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона прокомментировали изданию в Министерстве промышленности и торговли России.