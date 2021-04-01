Директор департамента Минпромторга задержан по подозрению в превышении полномочий

Директор департамента Минпромторга задержан по подозрению в превышении полномочий
Сегодня, 17:09ПолитикаФото: minpromtorg.gov.ru
Руководитель департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский задержан правоохранительными органами. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В превышении должностных полномочий подозревается глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский. Он задержан в Москве, сообщает РБК.

Информацию о том, что в данный момент проводятся следственные мероприятия, подтвердили в министерстве. Там отметили, что всегда оказывают содействуют следственным органам.

Государственная служба налагает особую ответственность на служащих в независимости от занимаемой ими должности. Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона прокомментировали изданию в Министерстве промышленности и торговли России.

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