Гонщик Карякин примет участие в праймериз «Единой России» в Екатеринбурге

В Свердловской области продолжается прием заявок на участие в предварительном партийном голосовании на выборы в Законодательное собрание. Праймериз «Единой России» пройдут в период с 24 по 30 мая, в том числе в формате онлайн-голосования.
Документы на участие подал и знаменитый российский гонщик Сергей Карякин, сообщает ТАСС.
Как уточнил сам титулованный автогонщик, он не видит проблемы в том, чтобы успешно совмещать политику и спорт.
Выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 29 апреля, а итоги будут подведены 1 июня.
Напомним, перед парламентскими выборами эксперты оценили шансы «Единой России». За представителей правящей партии по данным опроса готовы отдать свои голоса больше половины респондентов.