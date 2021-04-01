Гонщик Карякин примет участие в праймериз «Единой России» в Екатеринбурге

Гонщик Карякин примет участие в праймериз «Единой России» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:37ПолитикаФото: kremlin.ru
Гонщик Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области.

В Свердловской области продолжается прием заявок на участие в предварительном партийном голосовании на выборы в Законодательное собрание. Праймериз «Единой России» пройдут в период с 24 по 30 мая, в том числе в формате онлайн-голосования.

Документы на участие подал и знаменитый российский гонщик Сергей Карякин, сообщает ТАСС.

Как уточнил сам титулованный автогонщик, он не видит проблемы в том, чтобы успешно совмещать политику и спорт.

Выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 29 апреля, а итоги будут подведены 1 июня.

Напомним, перед парламентскими выборами эксперты оценили шансы «Единой России». За представителей правящей партии по данным опроса готовы отдать свои голоса больше половины респондентов.

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