Компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Екатеринбурге

Компания с признаками финансовой пирамиды под названием «Медфарм» появилась в Екатеринбурге. Она предлагает жителям вложить деньги под 22% годовых для инвестирования в фармацевтику.
Однако эта информация никак не подтверждается, пишет Е1, ссылаясь на Центробанк.
При этом у компании, зарегистрированной в Московской области, есть филиалы еще в 18 регионах страны.
В поле зрения Банка России «Медфарм» попал в октябре 2020 года. Фирма осуществляла свою деятельность в виде потребительского кооператива, не поднадзорного Банку России. Кооператив размещал рекламу в региональных СМИ, обещая «принимать сбережения под 22 процента годовых». Пенсионерам при этом предлагали некие «особые условия»,рассказала порталу Е1 начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
В соседнем регионе — Тюменской области в отношении этой фирмы уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Информацию о фирме Банк России направил в правоохранительные органы. А екатеринбуржцам и жителям области рекомендуют не инвестировать свои деньги в подобные проекты.
Напомним, неделю назад мы писали, что застройщика из Екатеринбурга судят за обман 50 семей. Общий ущерб семей, которые так и не получили жилье, составил порядка 50 миллионов рублей.