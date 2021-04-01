Компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Екатеринбурге

В поле зрения Банка России «Медфарм» попал в октябре 2020 года. Фирма осуществляла свою деятельность в виде потребительского кооператива, не поднадзорного Банку России. Кооператив размещал рекламу в региональных СМИ, обещая «принимать сбережения под 22 процента годовых». Пенсионерам при этом предлагали некие «особые условия»,рассказала порталу Е1 начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.