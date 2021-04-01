Кто по-настоящему управляет Нижним Тагилом? TagilCity.ru рассказал о местных кланах

Кто по-настоящему управляет Нижним Тагилом? TagilCity.ru рассказал о местных кланах
Сегодня, 16:52ПолитикаАлександра Логинова
Нижний Тагил называют моногородом, однако можно ли говорить о монополии в местном политическом поле? Редакция TagilCity.ru разбиралась в кланах, которые оказывают влияние на процессы, происходящие в Нижнем Тагиле.

В нашем проекте о тагильских кланах мы рассказали о группировках политиков, чиновников, бизнесменов, силовиков и промышленников. При подготовке проекта мы общались с экспертами-политологами, изучали политическую повестку и кулуарные разговоры. Конечно, в проекте указаны далеко не все участники кланов, но видны основные герои кланов, которые не скрывают свои амбиции и далеко идущие планы.

Наши эксперты объединили героев в несколько групп влияния, а также выделили несколько персон, которые не относятся к конкретным кланам, но - бесспорно - вносят существенный вклад в то, каким становится Нижний Тагил.

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