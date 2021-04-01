На организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге заведено уголовное дело

На организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге заведено уголовное дело
Сегодня, 12:12ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
В отношении организатора лагеря для мальчиков в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации спортивного лагеря для подростков.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних по информации, опубликованной в СМИ.

Специалисты ведомства установили, что местный житель – 31-летний мужчина в январе 2021 года арендовал коттедж по улице Шатровая в Екатеринбурге, где организовал спортивный лагерь для мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет.

Мужчина, позиционирующий себя как тренер по боевым искусствам, заключил договоры оказания услуг по организации спортивных сборов для детей с их родителями. В лагере находилось более 25 подростков. Согласно условиям договора, исполнитель обязуется обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка при прохождении спортивных сборов. Кроме того, родители также подписали доверенность на согласие на поездки по территории России их несовершеннолетних детей с тренером, его супругой и тестем, согласие на получение ими всей необходимой информации о несовершеннолетних, сопровождение детей в медицинских, образовательных организациях. Общая сумма полученных мужчиной доходов составила более 600 тыс. рублей,рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате надзорных мероприятий было установлено, что договор на оказание медицинского сопровождения спортивных сборов несовершеннолетних с организациями здравоохранения не заключен.

Кроме того, в трехэтажном здании, где располагался лагерь, допущено множество нарушений требований законодательства, а также нарушений пожарной, санитарно-эпидемиологической и противоэпидемической безопасности.

В данный момент следственными органами возбуждено уголовное по статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура выявила нарушения в ходе проверки из-за жалоб на побои в детском лагере, организатор которого оказался сторонником секты.

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Екатеринбург
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