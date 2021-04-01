Обвиняемым в убийстве 18-летней давности будет вынесен приговор в Нижнем Тагиле

Обвиняемым в убийстве 18-летней давности будет вынесен приговор в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:26ПолитикаАзиз КеримовФото: 1mediainvest.ru
2 апреля в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила будет вынесен приговор обвиняемым в убийстве 16-летнего подростка. Преступление было совершено 18 лет назад, сотрудникам полиции удалось его раскрыть в феврале 2020 года.

Инцидент произошел в 2003 году, тогда Дмитрия Чебыкина, сына бизнесмена из Нижнего Тагила, похитили, а с сотового телефона подростка звонили родителям и требовали выкуп. Через два дня 16-летний молодой человек был найден мертвым в карьере. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, дело было сдано в архив.

Спустя 17 лет в феврале 2020 года, оперативник, который рос в одном дворе с убитым мальчиком, раскрыл преступление. Была задержана банда подозреваемых в совершенном преступлении. Двоих мужчин обвинили в похищении человека, а срок давности для наказания за похищение прошел и им ничего не грозит. Еще один скончался в ходе следствия. На скамье подсудимых находятся двое мужчин.

Статья 105 часть 2 УК РФ (Убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 5 марта 2021 года сообщалось, что раскрывший данное преступление полицейский обвинил сотрудников полиции в превышении должностных полномочий.

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