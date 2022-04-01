В Совбезе призвали ООН разобраться с запущенными Украиной минами в Черное море

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в период с 25 февраля по 4 марта украинскими военными было выставлено более четырех сотен якорных мин в Черном и Азовском морях, из которых около десяти сорвались с тросов и свободно дрейфуют, представляя опасность для транспортных и грузовых судов всех стран на черноморском побережье. Об этом пишут «Народные новости».