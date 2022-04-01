В Совбезе призвали ООН разобраться с запущенными Украиной минами в Черное море

В Совбезе призвали ООН разобраться с запущенными Украиной минами в Черное море
В Совбезе призвали ООН разобраться с запущенными Украиной минами в Черное море
Сегодня, 22:41ПолитикаФото: pxhere.com
Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что таким серьезным вопросом, как выставление мин ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей, должен заняться Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в период с 25 февраля по 4 марта украинскими военными было выставлено более четырех сотен якорных мин в Черном и Азовском морях, из которых около десяти сорвались с тросов и свободно дрейфуют, представляя опасность для транспортных и грузовых судов всех стран на черноморском побережье. Об этом пишут «Народные новости».

По словам сенатора Ковитиди, СБ ООН должен дать оценку этому инциденту, тем более, что где могут находиться мины в настоящее время — не может предугадать никто.

Ранее сообщалось, что одна дрейфующая мина была обнаружена и нейтрализована в турецкой части Черного моря, а еще один такой снаряд обезвредили в румынских территориальных водах.

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