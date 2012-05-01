Иван Охлобыстин создает «Коалицию неба»

Иван Иванович предложил людям свою кандидатуру. И судя по длинной очереди мечтающих опустить в урну заявление в Центральный комитет партии, вывод можно делать сразу - это успех.

Поскольку я духовный лидер общества, я завизирую ваши заявления. Для этого я специально купил красивую ручку. После вам выдадут удостоверения, где будет сказано, что вы являетесь членом «Коалиции неба» заявил артист.