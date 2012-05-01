Иван Охлобыстин создает «Коалицию неба»
1 мая 2012, 11:24ПолитикаВалерия Лошкарева
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Новоиспеченный политик Иван Охлобыстин создает собственную партию - «Коалиция неба».
Иван Иванович предложил людям свою кандидатуру. И судя по длинной очереди мечтающих опустить в урну заявление в Центральный комитет партии, вывод можно делать сразу - это успех.
Поскольку я духовный лидер общества, я завизирую ваши заявления. Для этого я специально купил красивую ручку. После вам выдадут удостоверения, где будет сказано, что вы являетесь членом «Коалиции неба» заявил артист.
Это не игра. Каждый из пришедших получит свой партийный билет. 45-летний Охлобыстин не шутит, информацию подтвердили и его друзья, пришедшие услышать творение, над которым актер трудился несколько последних месяцев.
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