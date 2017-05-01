Блогер из Первоуральска был облит зелёнкой после проведения митинга в Екатеринбурге
1 мая 2017, 11:30Политика
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В Екатеринбурге после проведения митинга «Надоел» блогера Артёма Изгагина из Первоуральска облили зелёнкой. Отметим, мероприятие было согласовано с администрацией.
Сюжеты: Екатеринбург
Пострадавший рассказал, что неизвестные с криками «Ловите этого пиндоса!» шли за ним с площади Труда и, догнав, плеснули в лицо зелёнкой.
Более того, по словам Изгагина, злоумышленники попытались отобрать у оппозиционера сумку и очки. В своём Instagram Изгагин разместил фотографию сразу после инцидента, пишет E1.ru.
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