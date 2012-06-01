Тагильские выборы кто-то притормозил

Политсовет местного отделения партиипринял решение по проведению процедуры праймериз в связи с предстоящими выборами главы Нижнего Тагила, напомним, 14 мая.А подать заявки на участие возможные кандидаты должны были до 31 мая. Однако вчера на встрече с представителями местных СМИ секретарь городской партячейки Александр Маслов заявил, что прием заявлений будет продолжен на основании решения регионального руководства партии. Сам «генсек» пока не решил, примет ли участие в праймериз.

А между тем, один из кандидатов-участников праймериз намерен написать жалобу в вышестоящую партийную инстанцию.

Нельзя принимать новые решения по процедуре праймериз, не отменяя при этом прежние решения местного политсовета. Иначе возникает вопрос о легитимности тех кандидатов, которые подадут заявки после установленного ранее срока уверенгородской единоросс, журналист Владимир Инжеватов.

По словам начальника информационно-аналитического отдела мэрии, председателя идеологической комиссии местного политсовета Геннадия Колбина, информацию о новом сроке подачи заявлений по инициативе регионального руководства партии можно считать достоверной, но никакого официального документа в городе пока нет.

Стоит уточнить, намеченное на 4 июня заседание местного политсовета перенесено на неопределенное время.

По состоянию на 31 мая заявки на праймериз, кроме городского журналиста, подали еще 7 человек. Это сотрудник Ростехнадзора Александр Шабалин, директор «Тагилхлеба» Станислав Бойко, экс-депутат гордумы Виктория Гусева, действующий депутат гордумы Вячеслав Горячкин, глава администрации Ленинского района Нижнего Тагила Константин Захаров, член областного правительства Михаил Ершов и полпред губернатора в облдуме Виктор Бабенко.

Из представленного списка тагильчанам отдельные кандидаты на «мэрзский престол» более известны своими делами и поступками. С.Бойко, например, в конце прошлого года из-за внутрипартийных разногласий с коллегами пригрозил выйти из рядов «ЕР», но соответствующего заявления так и не написал. В. Горячкин участвовал в выборах председателя гордумы и проиграл своему оппоненту всего на один голос. А Виктория Гусева добровольно отказалась от непроходного места в партсписке на выборах депутатов гордумы. Сложно оценить и шансы Михаила Ершова – четыре года назад он пытался стать депутатом гордумы, но проиграл выборы.