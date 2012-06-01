В России снова начнут выбирать губернаторов

В губернаторы смогут баллотироваться граждане России старше 30 лет. Первые выборы на основе указанных положений состоятся во второе воскресенье октября 2012 года.

Желающего зарегистрироваться кандидатом должны поддержать от 5 проц до 10 проц депутатов муниципальных собраний, точная цифра будет прописана в законе субъекта РФ. Местные парламентарии смогут голосовать, а точнее, поставить нотариально заверенную подпись, только за одного кандидата. Предполагается, что таким образом к выборам будут допущены люди, хорошо владеющие проблематикой своего региона. Сами подписные листы будут публиковаться в Интернете.

Для проведения референдума по отзыву губернатора необходимо не менее 25% подписей избирателей. Причем для того чтобы губернатор был отозван, требуется более 50% голосов избирателей, зарегистрированных в регионе.

О своем желании осуществить комплексную реформу российской политической системы Дмитрий Медведев заявил в послании Федеральному собранию 22 декабря.

Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы. Считаю необходимым следующее: перейти к выборам руководителей субъектов РФ прямым голосованием жителей регионов, ввести упрощенный порядок регистрации партий - по заявке от 500 человек, представляющих не менее 50% регионов страны сказал Медведев, оглашая послание парламенту.

По его словам, необходимо сократить количество подписей избирателей, необходимое для участия в выборах президента РФ, до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий - до 100 тысяч.