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Новый закон позволит казакам следить за порядком на улицах без полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый закон позволит казакам следить за порядком на улицах без полиции

1 июня 2014, 10:10ПолитикаЕвгения
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