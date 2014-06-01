Новый закон позволит казакам следить за порядком на улицах без полиции
1 июня 2014, 10:10ПолитикаЕвгения
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Начиная с июля 2014 года, российские казаки смогут участвовать в патрулировании улиц городов без привлечения полиции.
Новый закон закрепляет статус дружинников и позволяет им патрулировать улицы без участия полицейских. Первым регионом, в котором было опробовано привлечение казаков к патрулированию улиц, стала Кубань. Там казаки с 2012 года патрулировали улицы с сотрудниками полиции. В их полномочия входили проверка документов и доставка нарушителей в отделения полиции.
Новый закон также предусматривает материальное стимулирование народных дружинников и устанавливает нормы правовой и социальной защиты членов семей в случае гибели народного дружинника при исполнении обязанностей.
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