Новый закон позволит казакам следить за порядком на улицах без полиции

Новый закон закрепляет статус дружинников и позволяет им патрулировать улицы без участия полицейских. Первым регионом, в котором было опробовано привлечение казаков к патрулированию улиц, стала Кубань. Там казаки с 2012 года патрулировали улицы с сотрудниками полиции. В их полномочия входили проверка документов и доставка нарушителей в отделения полиции.