Более 200 километров газовых сетей могут быть приватизированы в Нижнем Тагиле
1 июня 2017, 08:45Политика
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Нижний Тагил приватизирует более 200 километров газовых сетей. Для принятия этого решения была проведена значительная работа с «Уральскими газовыми сетями».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, была проведена инвентаризация всего оставшегося газового комплекса, которая выявила, что сети – практически бесхозные. И это несмотря на то, что они несут потенциальную опасность, пишет «Тагильский рабочий». Необходимо наладить их работу для недопущения чрезвычайных ситуаций.
Такой опыт уже был успешно реализован в Тверской, Ленинградской областях, а также в Пермском крае. Добавим, что это поможет привлечь в казну некоторую сумму денег.
Инициатива администрации была поддержана депутатами Нижнего Тагила. При необходимости мэрия будет обращаться в суд.
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