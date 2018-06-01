«Без митингов за работу!»: Сергей Носов обратился к тагильчанам (ВИДЕО)

Мэр сообщил, что находится в Магаданской области по поручению президента РФ Владимира Путина. По мнению Сергея Носова, в Тагиле есть все, что необходимо для дальнейшего развития.

Мы заложили основу развития Нижнего Тагила. Эти шаги предстоит сделать в ближайшее время – в течение нескольких месяцев. Очень важно, насколько ответственно мы, я по прежнему говорю мы, будем подходить к этим вопросам. В Тагиле есть все, чтобы двигаться дальше, есть команда, которую мы создавали. Если этого не произойдет, значит я где-то не доработал сказал экс-мэр.

Сергея Носова назначили на пост врио губернатора Магаданской области 28 мая 2018 года. Жители Нижнего Тагила после этого начали приглашать всех горожан на митинг «За Носова, как за мэра Нижнего Тагила!». Организаторы уверяли, что митинг будет согласован с администрацией, которая данную информацию не подтвердила.

Я никогда не был сторонником митинговщины. Особенно несанкционированных митингов. Они отвлекают от главного – от работы, и уводят людей от сути проблем. Хочу попросить – не надо митингов, надо просто работать. Мы увидимся еще неоднократно, я вас помню и люблю. Без митингов за работу! призвал Носов.

Видео: телеканал «Россия»