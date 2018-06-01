Президент России позвонит губернаторам во время прямой линии
Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года будет проходить в формате пресс-конференции. Президент позвонит губернаторам областей в прямом эфире.
Прямая линия с президентом, которая состоится 7 июня, будет проходить в режиме конференц-связи, сообщает URA.RU. В ходе общения с россиянами глава государства планирует связываться онлайн с губернаторами областей. Это необходимо для того, чтобы Владимир Путин мог уточнить информацию или дать распоряжение касательно вопросов дозвонившихся граждан.
После инаугурации президента прошла массовая перестановка в губернаторском корпусе. Президент назначил глав Ямала Дмитрия Кобылкина и Тюменской области Владимира Якушева на посты федеральных министров. Должность врио Тюменской области досталась Александру Моору. Временно исполняющим обязанности главы ЯНАО назначен Дмитрий Артюхов. Мэры Нижнего Тагила Сергей Носов и Якутска Айсен Николаев стали губернаторами Магаданской области и Республики Саха. Первый замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко назначен на пост врио главы Алтайского края, а экс-замминистра экономического развития Амурской области Василий Орлов — врио главы своего региона.
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