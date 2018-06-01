Президент России позвонит губернаторам во время прямой линии

Прямая линия с президентом, которая состоится 7 июня, будет проходить в режиме конференц-связи, сообщает URA.RU. В ходе общения с россиянами глава государства планирует связываться онлайн с губернаторами областей. Это необходимо для того, чтобы Владимир Путин мог уточнить информацию или дать распоряжение касательно вопросов дозвонившихся граждан.