В Госдуму внесен законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты Государственной думы РФ, сообщают «Новые известия».
В законопроекте говорится, что Генпрокуратура обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, а также суде Евразийского экономического союза и экономическом суде Содружества независимых государств.
Напомним, в начале мая Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).