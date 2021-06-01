В Госдуму внесен законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в ЕСПЧ

Владимир Путин внес в Госдуму внесен законопроект о праве Генеральной прокуратуры РФ представлять Россию в ЕСПЧ и других иностранных судах.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нижней палаты Государственной думы РФ, сообщают «Новые известия». В законопроекте говорится, что Генпрокуратура обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, а также суде Евразийского экономического союза и экономическом суде Содружества независимых государств. Напомним, в начале мая Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из договора по ДОН

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