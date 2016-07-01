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Алексей Балыбердин планирует отстаивать права трудовых коллективов Нижнего Тагила и области в Государственной думе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Алексей Балыбердин планирует отстаивать права трудовых коллективов Нижнего Тагила и области в Государственной думе

1 июля 2016, 18:40Политика
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