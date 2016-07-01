Алексей Балыбердин планирует отстаивать права трудовых коллективов Нижнего Тагила и области в Государственной думе

Я хочу представлять интересы трудовых коллективов ряда предприятий всего округа заявил кандидат в депутаты от Нижнетагильского одномандатного избирательного округа на пресс-конференции 1 июля.

Напомним, в середине июня в Нижнем Тагиле работникам промышленных предприятий, в частности, «Уралвагонзавода», появился документ в адрес Дмитрия Медведева. Инициативная группа тагильчан просила обратить внимание на кандидата, который хорошо знаком с производством и проблемами человека труда.

Именно таким кандидатом, по мнению партии, является Алексей Балыбердин.

Я вырос в Нижнем Тагиле. Вся моя семья родилась и живет в Нижнем Тагиле. Мои родители - и мать, и отец - работали на «Уралвагонзаводе». Я тоже работаю на этом предприятии, причем начал с простой должности производственного мастера. У меня нет никаких связей, в том числе родственных, с какими-либо политиками или иными деятелями. В политику я пошел потому, что хочу доносить информацию о потребностях трудового человека, менять законодательство в его пользу.

В планах политика добиться изменений в федеральном законе №426 «О специальной оценке труда». Данный документ был принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года. По словам Алексея Балыбердина, закон требует внесения корректировок.

Я тесно связан с понятием «условия труда». В данном законе появились моменты, согласно которым многие рабочие промышленных предприятий теряют определенные льготы и компенсации, сохраняя при этом те же условия труда. Я хочу внести предложения по изменению этой ситуации.

Резонный вопрос вызвала принадлежность Балыбердина к конкретному градообразующему предприятию: будет ли он представлять интересы всех заводов или только «своего»?

Когда речь заходит о глобальных вещах, о будущем, нужно представлять интересы всех предприятий. Руководители заводов в таком случае приняли правильное решение - объединиться. И в будущем я буду проводить встречи с жителями и с представителями различных предприятий, не только УВЗ. Конечно, на предприятии сложная ситуация с заказами. Но как бы в этом случае поступил коммерсант? Он бы просто уволил всех рабочих, которые не заняты на производстве. А УВЗ делает выплаты всем, кто находится в вынужденных отпусках.