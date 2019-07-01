Алексей Багаряков стал советником полпреда президента в УрФО
Сегодня, 15:20ПолитикаФото: Страница Алексея Багарякова в соцсети
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Свердловского политика представили в статусе советника Николая Цуканова в президиуме совещания по экологии и природоохранной деятельности, сообщает интернет-издание Znak.
Напомним, что совещание в УрФО проводит помощник полпреда президента Анна Ленская. На мероприятии обсуждаются проблемы экологии Нижнего Тагила, Челябинска и Магнитогорска. В повестке совещания указано, что Багаряков выступит с первым докладом и с заключительным словом.
Алексей Багаряков с 2008 по 2011 год был депутатом Госдумы пятого созыва. До 2013 года являлся первым заместителем главы администрации губернатора Свердловской области. Затем на длительное время исчез из политической жизни региона.
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