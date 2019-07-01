«Медуза» опубликовала расследование, во время которого арестовали их журналиста

Расследование начинал журналист Иван Голунов, после чего полицейские подбросили ему наркотики и арестовали по обвинению в покушении на сбыт. Спустя два дня Голунова отпустили, причастных чиновников столичного МВД отправили в отставку, а к расследованию о похоронном бизнесе присоединились корреспонденты ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».

Как пишет «Медуза», по протекции Алексея Дорофеева получил должность действующий директор государственного бюджетного учреждения Москвы «Ритуал» и Артем Екимов, близкий друг Марата Медоева и в прошлом оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. А после назначения замом Екимова бизнесмена Валериана Мазараки почти все московские кладбища и ключевые подразделения ГБУ возглавили выходцы из Ставрополья: так, контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компании Эмилии Лешкевич, которая является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки — брата первого заместителя главы «Ритуала». Кроме того, семьи Медоевых и Мазараки являются соседями в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища, где расположен и особняк генерала Дорофеева, пишет «Медуза».