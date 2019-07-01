«Медуза» опубликовала расследование, во время которого арестовали их журналиста
Издание «Медуза» опубликовала расследование о ритуальном бизнесе в Москве. В статье упоминаются владельцы похоронных контор в Москве, их методы работы и связи с высокопоставленными сотрудниками ФСБ, в частности с руководителем регионального УФСБ генерал-полковником Алексеем Дорофеевым и его помощником Маратом Медоевым.
Расследование начинал журналист Иван Голунов, после чего полицейские подбросили ему наркотики и арестовали по обвинению в покушении на сбыт. Спустя два дня Голунова отпустили, причастных чиновников столичного МВД отправили в отставку, а к расследованию о похоронном бизнесе присоединились корреспонденты ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Как пишет «Медуза», по протекции Алексея Дорофеева получил должность действующий директор государственного бюджетного учреждения Москвы «Ритуал» и Артем Екимов, близкий друг Марата Медоева и в прошлом оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. А после назначения замом Екимова бизнесмена Валериана Мазараки почти все московские кладбища и ключевые подразделения ГБУ возглавили выходцы из Ставрополья: так, контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компании Эмилии Лешкевич, которая является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки — брата первого заместителя главы «Ритуала». Кроме того, семьи Медоевых и Мазараки являются соседями в коттеджном поселке на берегу Истринского водохранилища, где расположен и особняк генерала Дорофеева, пишет «Медуза».
По данным СМИ, партнеры Екимова заправляют не только кладбищами, но владеют несколькими другими заведениями, выигрывают государственные тендеры и имеют бизнес с сыном Главы МВД Владимира Колокольцева.