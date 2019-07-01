Сергей Бидонько назначен исполняющим обязанности главы Свердловской области
Сегодня, 15:01ПолитикаФото: Страница Сергея Бидонько в соцсети
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Вице-губернатор Сергей Бидонько до 4 июля назначен временно исполняющим обязанности главы Среднего Урала, пишет Ура.ру.
Соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 1 июля, главой региона Евгением Куйвашевым. Исполнять обязанности губернатора Бидонько будет на время отсутствия Куйвашева. Последний несколько дней проведет за границей, где будет представлять заявку Екатеринбурга на участие в Универсиаде-2023.
Напомним, ранее правительство Свердловской области сообщило, что, по данным опроса, большинство екатеринбуржцев поддерживают идею проведения Универсиады в столице Урала.
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