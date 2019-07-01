Сергей Бидонько назначен исполняющим обязанности главы Свердловской области

Соответствующее распоряжение было подписано сегодня, 1 июля, главой региона Евгением Куйвашевым. Исполнять обязанности губернатора Бидонько будет на время отсутствия Куйвашева. Последний несколько дней проведет за границей, где будет представлять заявку Екатеринбурга на участие в Универсиаде-2023.