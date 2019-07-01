СМИ: Чудновец будет претендовать на место в Госдуме от ЛДПР

Чудновец сообщила о своем желании стать депутатом еще весной этого года, тогда она в соцсети попросила своих подписчиков помочь собрать ей денег на предвыборную кампанию. Также она посетила Серов, где пожила в аварийном бараке. Помимо этого, Чудновец пыталась запустить акцию в соцсети за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Официальной информации от ЛДПР касательно кандидатуры Чудновец пока не поступало.