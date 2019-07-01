СМИ: Чудновец будет претендовать на место в Госдуме от ЛДПР
Евгения Чудновец будет выдвинута на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу от ЛДПР, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в партийной организации.
Чудновец сообщила о своем желании стать депутатом еще весной этого года, тогда она в соцсети попросила своих подписчиков помочь собрать ей денег на предвыборную кампанию. Также она посетила Серов, где пожила в аварийном бараке. Помимо этого, Чудновец пыталась запустить акцию в соцсети за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Официальной информации от ЛДПР касательно кандидатуры Чудновец пока не поступало.
Напомним, что на довыборы в Госдуму по Серовскому округу выдвинулся биатлонист Антон Шипулин — от «Единой России». Кандидатуру спортсмена поддерживает Евгений Куйвашев. Также на место претендует Габбас Даутов от КПРФ, «Яблоко» выдвинуло учительницу физики Ирину Скачкову, при этом партия сообщила, что не будет финансировать предвыборную кампанию кандидатки. От «Партии роста» выдвинут осужденный за мошенничество экс-депутат ЗакСо Сергей Капчук.