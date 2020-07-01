Екатеринбург с Крымским полуостровом вновь связан железнодорожным сообщением
Сегодня, 11:59ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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30 июня в 22.35 по местному времени из Екатеринбурга в Симферополь вышел скорый поезд 142Е «Таврия». Время в пути займет 61 час 19 минут, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на перевозчика АО «Гранд Сервис Экспресс», обслуживающий данный маршрут.
Сюжеты: Екатеринбург
Данный поезд будет ходить один раз в шесть дней и следовать через такие города, как Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов. Наравне с данным поездом будет ходить еще один, с номером 075Е. Его маршрут будет отличаться: он проследует через Казань, Саранск, Пензу, Ростов. Периодичность также составит один раз в шесть дней.
Напомним, что до 2014 года Екатеринбург и Симферополь связывал поезд 142Е, следовавший через Запорожье. Также ранее железнодорожным сообщением с Крымским полуостровом был связан и Нижний Тагил. Поезд под номером 266П следовал из Симферополя через Харьков, Москву, Владимир, Киров и Пермь, но был отменен.
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