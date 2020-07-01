Екатеринбург с Крымским полуостровом вновь связан железнодорожным сообщением

Данный поезд будет ходить один раз в шесть дней и следовать через такие города, как Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов. Наравне с данным поездом будет ходить еще один, с номером 075Е. Его маршрут будет отличаться: он проследует через Казань, Саранск, Пензу, Ростов. Периодичность также составит один раз в шесть дней.