Не проработал ни дня: закрывается госпиталь для больных COVID-19 в Екатеринбург-ЭКСПО

В конце марта текущего года изданию стало известно, что площадку проведения промышленной выставки "Иннопром" превратят в госпиталь для пациентов с COVID-19. Выставочный павильон оборудовали двумя тысячами раскладных кроватей, назвав это учениями, однако позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление Правительства региона, в котором сообщалось о резервном назначении госпиталя.

В выставочный центр, позднее, произвели поставку и монтаж медицинского оборудования на сумму порядка 190 миллионов рублей, поставщиком которого выступило АО "Производственно-торговое объединение "Медтехника". Отныне две тысячи раскладных кроватей сменили 50 койко-мест, которые были оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также с поставщиком был заключен контракт на сумму порядка чуть более 70 миллионов рублей, по которому в выставочный центр произвели поставку рентген-аппаратов и аппаратов УЗИ, дефибрилляторы, анализаторы крови и другое оборудование. Среди немедицинского оборудования в контракте числится мебель и прочие материалы. Иными словами, павильон стал готов принимать пациентов.

Многие чиновники высказывали различные мнения относительно госпиталя, например, 18 мая губернатор региона сообщил, что заболевших новой коронавирусной инфекцией сотрудников склада магазина "Красное и белое" разместят в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", однако этого не произошло. Позднее, 22 мая вице-губернатор Павел Креков заявил, что данный госпиталь станет обсерватором, однако и этого не произошло. В этот же день главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил изданию E1.RU, что Роспотребнадзором не рекомендуется использовать МВЦ в качестве обсерватора.

19 июня вице-губернатор Креков заявил журналистам на брифинге о том, что региональными властями не планируется использовать койки в ЭКСПО-центре.

Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин высказал в интервью E1.RU предположение о том, что коечный фонд нужен лишь для достижения статистических показателей для ослабления принятых ограничений в Свердловской области.