Общественники не нашли нарушений в работе избирательных участков Нижнего Тагила
Сегодня, 15:46ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на протяжении шести дней голосования работает мобильная группа общественных наблюдателей, которые не обнаружили нарушений в работе избирательных участков города, сообщает «Тагильский рабочий», ссылаясь на члена Общественной палаты региона Татьяну Камешкову.
Сюжеты: Конституция 2020, Нижний Тагил
Чиновница сообщила изданию, что на восьми участках, которые посетили наблюдатели, нарушений процедуры голосования обнаружено не было.
Камешкова также призналась, что не все здания, где расположены участки для голосования, соответствуют критериям программы «Доступная среда».
Напомним, что избирательные участки, на которых жители региона выражают свое мнение относительно поправок в Конституцию страны, будут работать до 20:00. Свое мнение уже выразили многие политики, в числе которых президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин.
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