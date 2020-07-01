Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Сегодня, 15:11ПолитикаФото: kremlin.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свою гражданскую позицию на голосовании по поправкам в Основной закон страны, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Конституция 2020
Мишустин проголосовал на участке, расположенном в трехстах метрах от здания Дома Правительства в школе № 1241 на улице Николаева в Москве.
Председатель Кабинета министров сообщил, что голосует за экономическое и социальное развитие страны, а также сохранение истории и традиций. Ранее проголосовал президент Владимир Путин.
Отмечается также, что явка в стране к этому часу составляет 55%.
Напомним, ранее по поправкам в Конституцию проголосовал президент России Владимир Путин. Сегодня все участки открыты для голосования до 20.00. После этого начнется подсчет голосов.
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