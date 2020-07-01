Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Мишустин проголосовал на участке, расположенном в трехстах метрах от здания Дома Правительства в школе № 1241 на улице Николаева в Москве.

Председатель Кабинета министров сообщил, что голосует за экономическое и социальное развитие страны, а также сохранение истории и традиций. Ранее проголосовал президент Владимир Путин.

Отмечается также, что явка в стране к этому часу составляет 55%.