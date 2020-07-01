Президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Глава государства прибыл на участок, расположенный в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он всегда голосует на выборах.

Днем ранее президент выступил с обращением к гражданам страны. Он призвал каждого принять участие и еще раз напомнил, что в силу поправки вступят только при условии их поддержки гражданами.