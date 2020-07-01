Президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Сегодня, 14:00ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 1 июля, президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, пишет ТАСС.
Сюжеты: Конституция 2020
Глава государства прибыл на участок, расположенный в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он всегда голосует на выборах.
Днем ранее президент выступил с обращением к гражданам страны. Он призвал каждого принять участие и еще раз напомнил, что в силу поправки вступят только при условии их поддержки гражданами.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России. Основным днем является 2 июля, однако россияне могли оставить свои голоса и с 25 по 30 июня. Такая мера была введена с цель недопущения распространения коронавируса. Сегодня после 20.00 начнется подсчет голосов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей